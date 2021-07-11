اول تعليق من مبارك الهاجري على ترند انفصاله عن احلام!

كتب امير فتحي في الأحد 11 يوليو 2021 11:50 صباحاً - رد بطل الراليات القطري مبارك الهاجري على الترند الذي تصدر موقع تويتر في الساعات الماضية حول انفصاله عن زوجته الفنانة الاماراتية احلام.

وغرد مبارك الهاجري، عبر حسابه على تويتر، برد غير مباشر كاتبا: “يا حبيبتي يالغاليه ام فاهد كل يوم يزيد حبك بقلبي” فيما اكتفت احلام بإعادة نشر التغريدة عبر حسابها على تويتر.

وكان قد أثار تصدر هاشتاغ “طلاق الفنانة أحلام” على موقع تويتر، مساء السبت، حالة من الغضب بين الجمهور، وذلك في إشارة إلى انفصال الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عن زوجها بطل الراليات مبارك الهاجري.

وجاء غضب الجمهور نظرًا لأن الهاشتاغ غير صحيح، مستغربين من تصدر مثل هذه العناوين مواقع التواصل، ومتسائلين عن الهدف منها.

وانهالت التعليقات المنتقدة للهاشتاغ، كان بينها: “يعني مبينة إشاعة لا اكتر ولا اقل او ترند مرفوع بدعايات استغلال لاسم كبير متل احلام لتسويق المنتجات ما بعرف متى رح نخلص من هالقصة كل شوي بيطالعوا كذبة لأغراض تسويقية”.