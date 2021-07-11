“أمير الغناء” بخير.. هاني شاكر يغادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مكوثه في المستشفى ليومين على إثر أزمة صحية مفاجئة، تماثل نقيب الموسيقيين، الفنان هاني شاكر، للشفاء بعد استقرار حالته الصحية، وسمح له الطبيب المعالج بالخروج وقضاء فترة النقاهة في المنزل. وقال شاكر، في تصريحات صحافية، إنّ حالته استقرت وتتحسّن بفضل الله، ويقضي فترة النقاهة في الوقت الحالي في منزله حتى يتماثل للشفاء بشكل تام.

وقد تجمّع عدد كبير من جمهور ومحبي “أمير الغناء العربي” أمام المستشفى، الذي يخضع فيه للعلاج، بهدف زيارته والاطمئنان إلى صحته، إلّا أنّ إدارة المستشفى منعتهم من الزيارة، بناء على تعليمات الطبيب المعالج.

وعندما علم شاكر بتجمع جمهوره أمام المستشفى من أجل زيارته، أجرى اتصالاً هاتفياً بأحد المتواجدين أمام المستشفى ليطلب من الجمهور المغادرة، مؤكداً لهم أنه سيجمعهم لقاء معه في منزله بعدما تتحسّن حالته الصحية.

وكان شاكر قد نُقِل إلى المستشفى الخميس الماضي بعد تعرضه إلى مشاكل صحية، قبل الحفل الغنائي الذي كان مقرّراً أن يحييه بدار الأوبرا المصرية وتم نقله للعناية المشددة، لتلقي العلاج اللازم وإجراء بعض الفحوصات والتحاليل اللازمة.

يشار إلى أنّ شاكر طرح أغنيته الجديدة “لو سمحتوا” عبر “يوتيوب”، ويتعاون فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى والموزع جلال الحمداوي.