شقيق أصالة يشبّهها بمغنية أميركية.. فما كان تعليقها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر شقيق الفنانة أصالة، أنس نصري، عن رأيه بقصّة الشعر الجديدة التي اختارتها أخيراً شقيقته، ونشر صورتها بالحلّة الجديدة أرفقها بتعليق جاء فيه: “ما أجمل روحك وضحكتك عندما يعبران أي صورة تلتقطها عدسه سعيدة الحظ تحسدها عليها عدسات المصورين الآخرين”، مضيفاً: “لو كانت قصة شعرك الجديدة، التي سنتحدث عنها عندما تعودين بالسلامة، لكن مبدئياً جميلة، “مطرْقَعة”، يليق عليك ما لا يليق على أحد. أنت أصالة ويا بختنا وبخت عالمنا العربي الحلو عنا، أصالة متل ما هنن طاير عقلهم مثلاً عندهم بعالمهم Lady Gaga”.

تشبيه أنس شقيقته بالمغنية لايدي غاغا لم يرق لها، فردّت عليه بأسلوب مازح، وكتبت في خانة التعليقات: “ما لقيت ياروح قلب أختك غير غاغا تشبّهني فيها؟”، وتابعت مبرّرة سبب إقدامها على هذه الخطوة الجريئة، وقالت: “عموماً تخلّصت بقصّة شعري من جميع رواسب ألمي ووجعي وهمّي، وأريد أن ينمو شعري من أوّل وجديد بروح أنا سأتمسّك فيها حتى آخر يوم من عمري. روح تحبّ الدّنيا كلّها والأشياء ما فيها غير يوم حلو وبكرا أحلى وشعر جديد وعمر جديد منّ أوّل وجديد”.

تعليق أصالة أكّد أنّ اعتمادها هذه الإطلالة الجريئة بمثابة صرخة ضدّ الألم والحزن والمشاعر السوداوية التي خالجتها في الفترة الأخيرة، لتكون بداية جديدة من الداخل والخارج بوصفها أصالة الفنانة والمرأة.