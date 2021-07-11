العثور على الملاكم سيباستيان يوبانك ميتاً على شاطئ في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي سيباستيان نجل أسطورة الملاكمة كريس يوبانك في دبي عن عمر 29 عاماً تاركاً وراءه زوجته سلمى وابنه رحيم الذي ولد قبل شهر واحد فقط. وتمّ العثور على الملاكم الذي تبع والده في الحلبة، ميتًا على الشاطئ بعد غرقه، بحسب ما أفاد موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

وقال كريس يوبانك: “لم أتخيل أبدًا أنني سأكتب هذه الكلمات أو أشعر بالشعور الذي ينتابني الآن بعد فقدان ابني. شعرت أنا وعائلتي بالدمار عندما علمنا بموت سيباستيان قبل أيام من عيد ميلاده الثلاثين”.

نشأ سيباستيان في هوف بإنكلترا، ولكن في السنوات الأخيرة كان يكسب رزقه في دبي حيث كوّن دائرة كبيرة من الأصدقاء وكان رائدًا في تبنّي أسلوب حياة صحي وعلاجات بديلة. وحقق نجاحًا كبيرًا في عالم الهواة حيث أصبح ملاكماً محترفاً في العام 2018، وفاز بثلاث معارك احترافية، كان آخرها في وقت سابق من هذا العام.