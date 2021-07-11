“العيال كبرت”.. جمال سليمان مع ابنه في أحدث ظهور بعد عامين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الممثل السوري، جمال سليمان، متابعيه عبر “إنستغرام”، صورة جمعته بابنه “محمد سليمان”، وذلك في أحدث ظهور لابنه بعد غياب عامين من آخر صورة جمعتهما.

وظهر ابن جمال سليمان بشكل مختلف، فمرور عامين على غيابه حوله من طفل صغير إلى بداية دخوله في مرحلة الشباب، وهو ما أشار إليه النجم السوري في تعليقه، عندما قال: “العيال كبرت”.

وأكد سليمان أنه يصاحب ابنه، حيث كتب يقول: “العيال كبرت وأحلى صبحية مع أبو حميد”، بينما تفاعل الجمهور مع الصورة، إضافة إلى عدد من الفنانين.

وقالت الفنانة السورية كندة علوش، في تعليق لها، قائلة: “الله يحفظه ويحميه حمودة حبيبي”، وكتب مكسيم خليل: “الله يحميه ويخليكم لبعض”، وأضافت سوسن أرشيد: “الله يخيلكون لبعض”.

وكان جمال سليمان نشر عبر “إنستغرام”، صورة جمعته للمرة الأولى بابنه، وذلك في أكتوبر عام 2019، حيث أشار إلى أنهما لم يلتقيا منذ مدة تصل إلى شهر، وكتب تعليقاً قال فيه: “ما شفنا بعض من شهر. كان الشوق كبير واللقاء سعيد”.

ومؤخراً، كشف الممثل السوري عن دور المحامي الذي قدَّمه خلال أحداث مسلسل “الطاووس”، الذي عرض في دراما رمضان الماضي، وعن رأيه في العمل والانتقادات التي وُجِّهت له.

وقال سليمان، في تصريحات خاصة لـ”زهرة الخليج”: “مسلسل الطاووس من أسعد التجارب الفنية في حياتي؛ لأنَّه يُناقش قضيةً مهمةً وهي الاغتصاب، فعندما عرض عليَّ المخرج الفكرة قلت لنفسي هذا ما يجب أن يتم حالياً، وذلك لأنني رأيتُ أنه سوف يُوحِّد الأمة العربية من خلال الجلوس أمام التلفزيون لمشاهدته”.

وتابع: “هو من الأعمال التي شعرتُ بالسعادة والجو الأسري خلال تصويرها، والمواهب الفنية التي شاركتني العمل، واستمتعت أكثر أثناء مشاهدة المسلسل، رغم أنني عندما أشاهد عملاً لي أكون سلبياً ولا أرى سوى العيوب فقط، وأُردد في نفسي عدة جمل منها (كان لازم أبقى أحسن من كده.. ياريت المخرج عمل كذا أو الموسيقى بقيت كده)، لكن أنا مع الطاووس نسيت نفسي خاصةً آخر 10 حلقات، فكان مستوى التمثيل فيها عالياً”.

وأوضح: “لا يوجد تشابه بين دوري ودور الفنان أحمد زكي في (ضد الحكومة)، فالمسلسل يتناول جريمة الاغتصاب، والمخرج تحدث من خلاله عن العنف الموجود في المجتمع، وعن نظرة المجتمع للبنت بعد الاغتصاب، سواء من خلال نظرات الاحتقار في الشارع، أو الاختفاء في المنزل خوفاً منهم”.

وأضاف جمال سليمان: “لا علاقة للمسلسل بقضية فيرمونت، فهناك الكثير من قضايا الاغتصاب في العالم، وليست قضية واحدة في مصر، وأيضاً هناك العديد من المحامين الذين يدافعون عن قضايا الاغتصاب”.