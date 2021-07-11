“السهرة صباحي”.. صابر الرباعي وسعد لمجرد وريدوان في أغنية مشتركة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان التونسي صابر الرباعي أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم “السهرة صباحي”، بمشاركة الفنان المغربي سعد لمجرد، والموزع الموسيقي العالمي ريدوان.

ونشر الرباعي، عبر خاصية “ستوري” على “إنستغرام”، فيديو ظهر فيه مع الموزع الموسيقي ريدوان، والفنان المغربي سعد لمجرد، وعلق كاتباً: “السهرة صباحي الآن على قناتي باليوتيوب”.

وكان الرباعي قد شوق جمهوره لميعاد أغنيته الجديدة، من خلال فيديو أيضاً نشره على “إنستغرام”، وعلق كاتباً: “انتظروا أغنية السهرة صباحي خلال ساعات .. جاهزين؟”.

من جهته، علق الفنان المغربي سعد لمجرد، عبر خاصية “ستوري” على موقع “إنستغرام”، فقال: “أعتذر عن التأخير.. شوية وتكون الأغنية عندكم إن شاء الله”.

وأغنية “السهرة صباحي” من كلمات وألحان بالعربية سليم عبدالله، والألحان الإنجليزية ريدوان، والإشراف على الإنتاج علي المولى، ورضوان بوزيد.

على الجانب الآخر، حققت أغنية “عديت أيامي”، للفنان التونسي صابر الرباعي نجاحاً كبيراً، وتجاوزت مليون مشاهدة بعد أيام من طرحها على “يوتيوب”.

بدوره، طرح لمجرد أغنية في شهر رمضان الماضي بعنوان “نادي يا الله”، عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات زكريا الحداني، وألحان رضوان الديري، ومن توزيع رشيد محمد علي.

كما طرح سعد لمجرد قبلها أغنية “نجيبك”، وهي من كلمات محمد نوبال، وألحان محمود برحيل، وتوزيع دي جي فان.