إصابة الممثلة ليا سيدو بكورونا.. هل تحرمها من مهرجان كان؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ثبتت إصابة الممثلة الفرنسية ليا سيدو بفيروس كورونا، وهي "تنتظر تعليمات من طبيبها" لمعرفة ما إذا كانت ستتمكن من الذهاب إلى مدينة كان.

وتشارك الممثلة الفرنسية في مهرجان كان السينمائي الدولي الـ74، بـ4 أفلام.



وذكرت مجلة "فراييتي"، أن النجمة الفرنسية، وهي من أكثر النجوم المنتظرين هذا العام في المهرجان، تلقت سابقا اللقاح المضاد لكورونا وليست لديها أي أعراض لكن نتيجة فحص "كوفيد-19" الذي أجرته قبل أيام أتت إيجابية.

وبحلول نهاية المهرجان في 17 تموز/يوليو الجاري، من المقرر أن تعتلي ليا سيدو أدراج المهرجان 4 مرات، بينها 3 مرات لمناسبة عرض أفلام مشاركة في المسابقة الرسمية: الإثنين خلال عرض "ذي فرنش ديسباتش" للمخرج ويس أندرسون، بعدها خلال عرض فيلم "ذي ستوري أوف ماي وايف" للمخرجة إلديكو إينييدي، ثم خلال عرض فيلم "فرانس" لبرونو دومون الذي تؤدي فيه الشخصية الرئيسية، وأخيرا خلال عرض "ترومبوري" للمخرج أرنو ديبليشان ضمن فئة موازية للمسابقة الرسمية.

ويقام المهرجان هذا العام وسط إجراءات صحية مشددة، بينها إلزامية وضع الكمامة في كل أنحاء قصر المهرجانات، وضرورة تقديم تصريح صحي أو شهادة تطعيم أو اختبار سلبي لكورونا لا يتعدى تاريخ إجرائه 48 ساعة.

كذلك، وُضع نظام واسع للاختبارات السريعة والمجانية.

وقد كُشف حتى الساعة عن عدد قليل للغاية من الحالات الإيجابية، ولا وجود تاليا لأي "بؤرة إصابات في كان"، على ما قال المندوب العام للمهرجان تييري فريمو، السبت.