أفلام الخيال العلمى تطرق أبواب موسم الصيف.. ديدو الأبرز وموسى الأحدث

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن السينما المصرية بدأت تستوعب أنواعًا مختلفة من الأعمال غير التي سيطرت عليها خلال السنوات الأخيرة خاصة الأفلام الكوميدية والاجتماعية، وذلك من خلال معالجات مختلفة تتناول الواقع المصري، ولكن بشكل فانتازي وسحري بعيدًا عن الواقعية التي استحوذت على معظم الأعمال الدرامية مؤخرًا.

ويظهر ذلك من خلال اتجاه صناع السينما إلى كوميديا الخيال العلمي على غرار السينما الأمريكية، والتي أسست لتلك المدرسة من خلال العديد من الأفلام مثل "We can be heroes، Downsizing، The Truman show، paul"، وفي الواقع أصبحت تلك النوعية هي المسيطرة علي العديد من الأعمال، لكنها بقيت بعيدة عنا، ربما بعد المحاولات الفقيرة التي شهدتها السينما المصرية في فترة الخمسينيات والستينيات مثل "رحلة إلى القمر" بطولة الفنان إسماعيل ياسين ورشدي أباظة، و"عاشور قلب الأسد" لتحية كاريوكا ورشدي أباظة.

وبعد غياب هذا النوع لسنوات تستعد السينما خلال سباق أفلام الصيف الحالي لاستقبال فيلمين من عينة أفلام الخيال العلمي الكوميدي، لتكون منافسة لأفلام كوميديا الموقف والكوميديا الاجتماعية التي تسيطر علي الأفلام حاليًا، وهما:

ديدو

في إطار من الكوميديا، تدور أحداث الفيلم حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة، ويعتبر العمل مستوحى من قصة عقلة الأصبع الشهيرة لشارل بيرو.

العمل بطولة الفنان كريم فهمي، بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

موسى

من المقرر أن ينافس خلال سباق أفلام عيد الأضحى فيلم "موسي"، الذي تدور أحداثه في إطار خيال علمي حول اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط، وتتوالي الأحداث والصراعات، والفيلم بطولة كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وغيرهم، تأليف وإخراج بيتر ميمي.