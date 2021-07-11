شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يحيى حفلاً بالإسكندرية بعد شفائه من كورونا.. 16 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات مهرجان الصيف الدولى التاسع عشر الذى ينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، بداية من الثامن من يوليو حتى السابع من أغسطس 2021، ومن المقرر أن يُحيى الفنان الكبير على الحجار فى تمام الثامنة والنصف مساءً، حفلا يوم الجمعة 16 يوليو بالقاعة الكبرى فى مركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

وأعلن مؤخرًا المطرب على الحجار، عن سلبية مسحة فيروس كورونا التى أجراها اليوم وزوجته، بعد إصابتهما بالفيروس منذ عدة أيام، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وكتب: "الحمد لله نتيجة التحاليل ظهرت النهاردة سلبية وربنا أنعم علينا بالشفاء أنا وزوجتى هدي، كتر خيركم لاهتمامكم ودعواتكم."

وسرعان ما استقبل الحجار، عشرات التعليقات التى تمنت له دوام الصحة بعد شفائه من الفيروس الذى أصابه وزوجته منذ عدة أيام، وخضع بعدها لعزل صحى حتى سلبية المسحة.

وكان قد أعلن الحجار فى 21 مايو الماضي، عن إصابته وزوجته بفيروس كورونا، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وكتب "زارنا الضيف الثقيل أنا وزوجتى الحبيبة الحمد لله على كل شيء، دعواتكم بالشفاء".

على الحجار واحد من المطربين الذين صنعوا مجدا خاصا من خلال الأغانى الدرامية، فى أعمال صنعت تاريخ الدراما المصرية، فقد تعاون الحجار مع عدد من الموسيقيين والشعراء الكبار فقدموا روائع غنائية انتقلت من جيل إلى جيل.