فن ومشاهير

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يتجاوز 8 ملايين جنيه في 4 أيام

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، في تصدر إيرادات شباك التذاكر، في يومه الرابع بدور العرض السينمائي، إذ تم طرحه يوم الأربعاء 7 يوليو.

وحقق الفيلم أمس السبت 10 يوليو إيرادا بلغ مليونا و917 ألفا و439 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في 4 أيام 8 ملايين و261 ألفا و445 جنيها، متفوقا على أفلام "مش أنا" و"ديدو" و"ماما حامل".

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، إخراج أحمد الجندي، إنتاج وائل ولؤي عبدالله.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا