ناهد جبر.. محاورة النجوم التي خانها سناء شافع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحل علينا اليوم الأحد، ذكرى ميلاد الفنانة والمذيعة ناهد جبر، إذ أنها من مواليد 11 يوليو 1945.

ناهد جبر تخرجت في معهد السينما قسم إخراج، وعملت مذيعة في التليفزيون المصري واشتهرت بتقديم برنامج "سينما القاهرة" مع ميرفت أمين مطلع السبعينيات، واستضافت خلال البرنامج الكثير من نجوم الفن، وبينهم عبد الحليم حافظ، عبد المنعم مدبولي، أحمد مظهر، حسن يوسف، يوسف وهبي، فريد الأطرش، عمر خورشيد، فؤاد المهندس وشويكار، حسام الدين مصطفى ونيللي، وغيرهم.

اكتشفها فنيا المخرج حلمي حليم لتقدم الكثير من الأدوار، ومن المسلسلات التي عملت بها: "أبرياء في قفص الاتهام، قال الزمان، قضية عمري، لعبة التفكير، الأصابع الرهيبة"، وفي السينما من أعمالها: "المنسي، الإنس والجن، عاصفة من الدموع، أشياء لا تشترى، رجب فوق صفيح ساخن" وغيرها، ويبقى أشهر أدوارها "مديحة" في مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" مع عادل إمام عام 1976.

وعلى الجانب الشخصي، تزوجت ناهد جبر من لاعب الزمالك الراحل عصام بهيج وانفصلت عنه ثلاث مرات، ثم تزوجت من الفنان سناء شافع ثم انفصلت عنه، ثم تزوجت من عصام بهيج مرة أخرى، حسب قاعدة بيانات السينما.

وقال عنها زوجها الراحل الفنان سناء شافع، في لقاء ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" عبر فضائية "cbc" مارس 2017؛ إنه رغم زيجاته التسع، إلا أنه يقف دائما بالندم أمام ناهد جبر، مضيفا: "ناهد يتقال فيها كل شيء جيد، إنسانة جيدة وسلوك جيد ومخ كبير".

وردا على سؤال "طيب اتطلقتوا ليه؟"؛ قال الراحل: "هي مبتحبش الخيانة، وأنا خونتها، لكن مقدرش أقول خونتها مع مين ولا كام مرة، ودي كانت غلطتي، وخيانتي لها فراغة عين، الراجل اللي يخون تبقى عينه فارغة".

وابتعدت ناهد جبر عن التمثيل منذ عام 2000، وأخر أعمالها في فيلم "وحياة قلبي وأفراحه" مع النجوم: إلهام شاهين،ماجدة الخطيب، ماجدة زكي، وسامي العدل وغيرهم.