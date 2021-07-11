إحساس غريب يراود نبيل الحلفاوي وهو يشاهد مسلسل "زيزينيا".. ماذا قال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، مساء السبت، عن إحساسه وهو يشاهد مسلسل "زيزينيا" بعد مرور كل هذه السنوات على عرضه.

وكتب الحلفاوي، مخاطبا متابعي حسابه عبر موقع "تويتر": "وأنا بشوف (زيزينيا) بحس بإحساس غريب عاوز أشرككم معايا فيه.. بشوف أصحابي وحبايبي ودنيا بعيدة جميلة بحن لها وأحن لهم.. الأغرب بقى إني لما بشوفني ما بحسش إنه أنا.. بحس إنه واحد صاحبي زيهم.. تبعهم.. تبع الدنيا البعيدة دي.. إحساس غريب.. غامض.. وحلو.. ومتعب".

مسلسل "زيزينيا ج1" إنتاج عام 1997، بطولة النجوم: يحيى الفخراني، آثار الحكيم، فردوس عبدالحميد، هدى سلطان، جميل راتب، أشرف عبدالغفور، نبيل الحلفاوي، أحمد بدير، سيد عبد الكريم، وأبو بكر عزت وغيرهم، من ﺗﺄﻟﻴﻒ أسامة أنور عكاشة، وإخراج جمال عبدالحميد.

يذكر أن أخر أعمال نبيل الحلفاوي مسلسل "القاهرة كابول" في موسم دراما رمضان 2021، من بطولة فتحي عبدالوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي وحنان مطاوع وأحمد رزق، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي، وإنتاج شركة سينرجي.