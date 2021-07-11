فن ومشاهير

من بين 60 ألف متفرج.. مشجعة تلتقطها الكاميرا لتخسر وظيفتها!

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 38 دقيقة
لقطة لـ نينا خلال المباراة

لقطة لـ نينا خلال المباراة

تهربت نينا فاروقي، البالغة من العمر 37 عاما، من عملها بعد أن حصلت صديقتها على تذكرتين لحضور مباراة إنكلترا والدنمارك في نصف نهائي يورو2020 على ملعب ويمبلي في اللحظات الأخيرة، ولكن نقص عدد الموظفين في مكتب عملها لم يكن ليساعدها على الذهاب للمباراة، لتقوم بالاتصال بمديرها وتدعي المرض لتحصل على “إذن مرضي” منه وتتوجه لركوب القطار من ليدز إلى لندن، لمتابعة لقاء إنكلترا والدنمارك من مدرجات ملعب ويمبلي.

ولسوء حظ نينا فاروقي، فبعد تسجيل منتخب إنكلترا لهدف التعادل (1-1)، ومن بين 60 ألف متفرج في ملعب ويمبلي، قام مخرج اللقاء بتسليط الكاميرا على احتفالها مع صديقتها بالهدف، ليراها كل من شاهد اللقاء على شاشة التلفزيون.

وأثناء فترة الراحة بين شوطي المباراة، تفحصت نينا هاتفها، لتجد رسائل من بعض أصدقائها، يخبرونها بأنهم شاهدوها على شاشات التلفاز وهي في الملعب، ومن بينهم رئيسها.

وتفاجأت نينا في صباح اليوم التالي، بمكالمة من رئيسها في العمل يخبرها ألا تكلف نفسها عناء القدوم، وأنه قد تم فصلها.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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