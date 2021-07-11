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شاهد.. ميسي يكسر اللعنة ويتوج مع الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

الأرجنتين تتوج بلقب كوبا أمريكا

تمكن النجم ليونيل ، من تحقيق لقبه الأول بقميص منتخب بلاده، عندما توّج منتخب الأرجنتين فجر اليوم الأحد، بلقب بطولة كوبا أمريكا، على حساب منتخب البرازيل، بكلاسيكو العالم، وذلك بعد فوزه عليه بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية التي جرت على ملعب “ماراكانا”.

وسجل هدف اللقاء الوحيد، نجم منتخب الأرجنتين أنخيل دي ماريا، في الدقيقة (21) من زمن المباراة.

وكسر راقصي التانجو لعنة النهائيات في كوبا أمريكا خلال السنوات الأخيرة، وتوجوا باللقب رقم 15، ليُعادلوا رقم منتخب الأوروجواي صاحب الرقم القياسي.

وعزز المنتخب الأرجنتيني بهذا الفوز مسيرته الخالية من الهزائم إلى 20 مباراة تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني، كما ألحق بالبرازيل هزيمتها الأولى في مباراة رسمية منذ خسارتها أمام بلجيكا في دور الثمانية لكأس العالم 2018.

تتويج ميسي بأول ألقابه مع المنتخب الأرجنتيني، يأتي بعد مسيرة من الألقاب الفردية وعلى مستوى الأندية، كما أنهى البطولة وهو يتقاسم صدارة قائمة الهدافين بـ4 أهداف.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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