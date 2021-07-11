ياسمين عبد العزيز تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة ياسمين عبد العزيز حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبّرت عن سعادتها بحصولها على الإقامة الذهبية. ونشرت عدة صور لها عبر حسابها على انستقرام، وعلقت كاتبة: «سعدت بالحصول علي الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية الشقيقة».

يشار أنّ ياسمين عبد العزيز تصدرت مؤخراً محركات البحث عقب لقاء تلفزيوني أجرته الإعلامية بوسي شلبي مع الفنانة ريهام حجاج وتحدثت حجاج عن زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة الزوج السابق لياسمين عبد العزيز.

الجدير بالذكر أن أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز قدما بطولة مسلسل «اللي ملوش كبير» الذي عرض في موسم رمضان الماضي، شاركهما البطولة الفنان خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، إيمان السيد وغيرهم نخبة من النجوم.