تطورات جديد في قضية أنجلينا جولي وبراد بيت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلقة جديدة من سلسلة صراع أنجلينا جولي، 46 عاما، وبراد بيت، 57 عاما، على حضانة أطفالهما، حيث طلب محامي “أنجلينا” عزل القاضي المنوط بقضية الحضانة “جون دبليو أودركيرك” مرة أخرى، بعد شهور من رفض طلبها السابق.

وبحسب موقع “Hollywood News” ضغط “روبرت أولسون” محامي “أنجلينا” لعزل القاضي الخاص “جون دبليو أودركيرك” من القضية بحجة أن القاضي لم يكن محايدًا (على وجه الخصوص ، قدمت “جولي” في أغسطس 2020 مستندات تكشف أن القاضي “أودركيرك” لديه علاقة مهنية مع أحد محامي “براد”). كما زعمت “جولي” في وثائق سابقة للمحكمة أن القاضي حرمها من محاكمة عادلة، واستبعد بشكل غير صحيح أدلة ذات الصلة بصحة الأطفال وسلامتهم ورفاههم، وهي أدلة حاسمة في قضيتها.

ومن جانبه إعتبر “براد” أن طلب محامي “أنجلينا” بعزل القاضي عقبة جديدة تفرضها هي لتأخير تنفيذ حكم الوصاية المشتركة بينهما مع استمرار مشاكلهما القانونية، في الوقت الذي مُنح فيه “براد” مؤخرًا حكمًا بحضانة مشتركة – بعد أربع سنوات من طلب “أنجلينا” الحضانة الوحيدة في عام 2016.

وقد جاء الاتهام من قبل “براد” عبر محاميه “ثيودور بطرس” خلال جلسة استماع يوم الجمعة تتعلق بمعركة الوصاية.

وجادل “ثيودور” محامي “براد” بأن “أنجلينا” تستخدم هذه القضية كـ “تكتيك تأخير” في قضية الحضانة. قال: “هنا في قضية حضانة الأطفال التي استمرت لفترة طويلة، يكبر الأطفال … والسماح بتكتيك تأخير مثل هذا سيكون غير عادل للغاية”.

تزوج “براد” و”أنجلينا” بشكل قانوني في عام 2014 وانفصلا في عام 2016. التقى الزوجان أثناء العمل في فيلم الحركة Mr. & Mrs. Smith، حيث أقاما قصة حب وسط انفصال “براد” عن زوجته السابقة “جينيفر أنيستون”.

كانت “أنجلينا” متزوجة سابقًا من “جوني لي ميلر” – التي ارتبطت به مؤخرًا في مدينة نيويورك – من 1996-1999 و”بيلي بوب ثورنتون” من 2000-2003.

يتشارك الزوجان ستة أطفال معًا: “مادوكس” 19 عاماً، “باكس” 17 عاماً، “زاهارا” 16 عاماً، “شيلو” 15 عاماً، والتوأمان “نوكس” و”فيفيان” 12 عاماً. (الابن الأكبر مادوكس ليس جزءًا من معركة الحضانة لأنه الآن بالغ قانوني في 19).