نوال الزغبي: احترام الرجل للمرأة يدل على هذا الشيء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكدت النجمة اللبنانية نوال الزغبي أن احترام الرجل للمرأة يدل على قوته ورجولته وقالت في تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” إحترامك للمرأة لا يُعبّر عن ضعفك بل يُعبّر عن رجولتك.. تصبحون على حب وخير”.

ونالت التغريدة إعجاب متابعي نوال الذين أكدوا على أهمية ما قالته وكتبته وأن احترام الرجل للمرأة يدل على رجولته.

وكانت نوال قد شوقت جمهورها لألبومها الجديد (ميني ألبوم) مؤكدة أن أياماً معدودة تفصل الألبوم المنتظر عن الصدور.

وكانت نوال قد طرحت قبل ذلك أغنيتين منفردتين هما “أسعد لحظة” من كلمات ملاك عادل وألحان مصطفى العسال و”بكلّم خيالي” من كلمات وألحان صلاح الكردي.