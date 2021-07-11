أماني السويسي تستقبل مولودتها الأولى.. وأطلقت عليها هذا الاسم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت المغنية التونسية، أماني السويسي، نجمة الموسم الثاني من برنامج المواهب الغنائية “ستار أكاديمي”، استقبال مولودتها الأولى، حيث نشرت صورة لها من داخل المستشفى، ومعها الطبيبة التي أجرت لها عملية الولادة، وبرفقتها الطفلة لكنها حرصت على وضع “إيموجي” على وجهها لإخفائه.

وقالت السويسي، تعليقاً على الصور التي نشرتها عبر حسابها في “إنستغرام”، إن يوم 7 يوليو الجاري هو أسعد يوم في حياتها، حيث إنه اليوم الذي استقبلت فيه طفلتها، موضحة أنها أطلقت عليها اسم “أسيل”.

وكتبت السويسي، قائلة: “اللهم لك الحمد حمداً كثيراً حتى ترضى، أسعد يوم بحياتي يوم 07/07/2021 لأنو اليوم اللي رب العالمين نور حياتنا بقدوم ابنتنا أسيل”.

وتابعت المغنية التونسية، تقول: “يا رب احفظها واجعلها من الذرية الصالحة، واحفظ كل طفل لأمه وأبوه ويرزق الذرية الصالحة لكل من يتمنى، شكراً للدكتورة الكبيرة أميمة إدريس على حسن المعاملة وكرم أخلاقها ولطاقمها الطبي بمستشفى رفيدة الشيخ زايد على حسن الاهتمام”.

وتلقت السويسي التهاني والتبريكات من جانب المقربين من أصدقائها من نجوم الفن، بينهم: أماني كمال، وشيما هلالي، وسامر أبو طالب، وبهاء الكافي، وغيرهم.

وفي 29 من يونيو الماضي، استعرضت أماني السويسي حملها في الأيام الأخيرة، وذلك من خلال صورة نشرتها للجمهور المتابع لحسابها في “إنستغرام”، إذ ظهرت مرتدية ملابس فضفاضة ملائمة للحمل، وعلى ما يبدو أنها تمارس رياضة المشي، في أيام حملها الأخيرة، كما ينصح معظم الأطباء.

يذكر أن السويسي كانت قد شاركت جمهورها على “إنستغرام” صورة لسيدة حامل، وأرفقتها بدعاء لجنينها، فقالت: “اللّهم لك الحمد حمداً كثيراً حتى ترضى، لك الحمد والشكر يا رب العالمين على نعمتك التي أنعمت بها عليّ”.

وتمنت السويسي أن يتم الله عليها فرحتها تلك، وأن يرزق كل أم تحلم بالأمومة، فأضافت: “يا رب تمّمها على خير، واحفظ لي جنيني ووصله سالماً معافى يا رب، اللّهم ارزق كل أم تحلم بالأمومة يا رب”.

ودخلت السويسي القفص الذهبي في ديسمبر عام 2019، من دون أن تكشف هوية أو جنسية زوجها، واكتفت وقتها بنشر صورتها بفستان الزفاف.

يُذكر أنّ أماني السويسي تبلغ من العمر (38 عاماً)، وكانت الطالبة الوحيدة في “ستار أكاديمي”، التي وصلت لنهائيات البرايمات من دون الدخول في دائرة الخطر، لكنها خرجت أمام زميلها هشام عبدالرحمن.