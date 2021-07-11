شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "السيدة زينب" ينتهى من كتابة 55 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المؤلف أحمد صبحى من كتابة 55 حلقة من مسلسل "السيدة زينب"، للنجمة سوسن بدر ويتبقى له خمس حلقات فقط يواصل كتابتهم، والمقرر انطلاق تصويره يوم الثلاثاء المقبل فى ديكور فيلا بشبرامنت، حيث تدور أحداثه فى 60 حلقة، ومن المقرر عرضه فى الموسم الشتوى المقبل.

مسلسل "السيدة زينب"، بطولة محمود عبد المغنى، سوسن بدر، ليلى عز العرب، حسام داغر، وجارى التعاقد مع باقى أبطال العمل، وتأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة عن السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصا فى تلك المنطقة فى إطار اجتماعى.