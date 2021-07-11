شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر يجسد شخصية لذوى الاحتياجات الخاصة فى مسلسل "السيدة زينب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان حسام داغر ضمن أحداث مسلسل "السيدة زينب" شخصًا من ذوى الاحتياجات الخاصة ويعتبر أحد الأدوار الرئيسية في العمل ومن المقرر بدء تصوير أولى مشاهده منتصف الأسبوع الحالي، ويعتبر الدور جديدًا ومختلف عليه تمامًا عن أعماله السابقة وسيكون نقلة في مشواره الفني كما أكد في تصريحات لـ"الخليج 365".

ويواصل صناع مسلسل "السيدة زينب" تحضيرات العمل استعدادًا لانطلاق تصويره الثلاثاء المقبل، ويسلط العمل الضوء على أهالى منطقة زقاق المدق تحديدا وحياتهم المعيشية واتسامهم بالجدعنة والحب، والعمل ينتمي لنوعية الدراما المطولة، حيث تدور أحداثه 60 حلقة متواصلة.

مسلسل "السيدة زينب"، بطولة محمود عبد المغنى، سوسن بدر، أحمد وفيق، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، وتدور أحداث العمل عن السيدة زينب، وحى زقاق المدق ومن تأليف احمد صبحى وإخراج محمد النقلى.



حسام داغر

وشارك حسام داغر في دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "أحسن أب" مع النجم على ربيع والذى عرض في 15 حلقة، والعمل تأليف أحمد محيى ومحمد محمدي وإخراج معتز التوني، وبطولة على ربيع، وأحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي.

وصور حسام داغر الموسم الثانى من برنامج "طباخ أفندى" مؤخراً في الأردن وكشف لـ"الخليج 365": "البرنامج فكرته إن الرجالة هي التي تطهو الطعام من خلال مسابقة، ومستضيفين عدد كبير من مشاهر العالم العربى ولكن أنا الوحيد المتواجد من مصر، ووصلت للمرحلة قبل النهائية من المسابقة".

ونشر الفنان حسام داغر عدد من الصور على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وعلق قائلا: "سعيد بمشاركتي وتمثيلي لبلدي مصر في برنامج "طباخ أفندي" للموسم الثاني موسم النجوم بعد نجاح الموسم الاول بشارك فيه أنا وأختي سهي في دولة الأردن مع مجموعة كبيرة من نجوم العالم العربي والمؤثرين والانفلونسر والنجم الشيف العالمي تيمور الموج والمذيع أحمد ياسين الي حبيتهم .