شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يحيي حفلاً بالإسكندرية يوم 29 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُحيى الفنان هشام عباس حفلاً يوم الخميس 29 يوليو، على المسرح المكشوف فى تمام الثامنة والنصف مساء، فعاليات مهرجان الصيف الدولى التاسع عشر الذى ينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، بداية من الثامن من يوليو وحتى السابع من أغسطس 2021 .

كان النجم هشام عباس قد طرح أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتى تحمل اسم "سهرانين الليل"، كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيى وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وقرر النجم هشام عباس ألا يبتعد عن جمهوره ومحبيه فترات طويلة، وأشار بأنه سيعود من وقت لآخر بعمل جديد، وذلك بعد عودته إلى الساحة الغنائية بعد فترة غياب ونجاح ألبومه الأخير "عامل ضجة" الذى طرحه فى نوفمبر الماضى .

وأعرب مؤخرًا هشام عباس، عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على أغنية "زحمة الأيام" التى جمعته بأصدقائه كل من النجم حميد الشاعرى ومصطفى قمر وإيهاب توفيق، مشيرًا إلى أن ردود الأفعال فاقت توقعاته من داخل الوسط الغنائى وخارجه نظرًا للكيميا التى ظهرت على الرباعى.