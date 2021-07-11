بالفيديو: بوارييه يهزم ماكغريغور بالضربة القاضية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 07:09 صباحاً - منذ 7 ثواني

تغلب الأمريكي داستن بوارييه على الإيرلندي كونور ماكغريغور، بالضربة الفنية القاضية، في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد، في لاس فيغاس ضمن دورة “UFC 264” للفنون القتالية المختلطة.

سيطر بوارييه على مجريات الجولة الأولى، حيث أحكم قبضته على ماكغريغور الذي ظل يحاول تجنب لكمات منافسه الأمريكي وهو على الأرض، ولكن قبل ثوان من نهاية الجولة، كسر ماكغريغور ساقه اليسرى ليعلن الحكم نهاية النزال بفوز بوارييه.

هذا الفوز هو الثاني الذي يحققه بواريه على ماكغريغور في ثلاث نزلات بينهما.

وكان ماكغريغور، تغلب على بوارييه في نزالهما الأول في العام 2014، ضمن دورة “UFC 178” للفنون القتالية المختلطة، قبل أن يثأر الأمريكي من تلك الخسارة بفوزه على الإيرلندي، في يناير الماضي في أبوظبي، ضمن دورة “UFC 257”.