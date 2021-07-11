شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شنودة ينتهى من تأليف الموسيقى التصويرية لفيلم "شم النسيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الموسيقار الكبير هانى شنودة في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه انتهى من وضع الموسيقى التصويرية لفيلم "شم النسيم" للمخرج الأمريكى مارك لاتى، التى تدور أحداثه حول عملية ختان الإناث، من بطولة الطلفة هنا زهران وتأليف وإخراج مارك لاتى، معربًا عن سعادته بوضع الموسيقى التصويرية التي تحمل عددًا من المفاجآت.

وأضاف هانى شنودة أن ما شجعه على وضع الموسيقى التصويرية للفيلم أن قصته مكتوبة بشكل احترافى بالإضافة إلى أنه من المرجح أن يرشح للأوسكار.

وقال المخرج الأمريكى مارك لاتى أنه سعيد بالتعاون مع الموسيقار هانى شنودة فإنه يمتلك كاريزما خاصة فى الموسيقى ولديه عبقرية فى تأليف الموسيقى.



هانى شنودة والمخرج الامريكى مارك لاتى

وكشف الموسيقار هانى شنودة مؤخرًا لـ"الخليج 365" كواليس لقائه مع شاب السوشيال ميديا، الذى علق وتساءل "مين ده" عن الموسيقار الكبير، ما دفع هانى شنودة للرد عليه، حيث قال له: "أنا هانى شنودة.. ممكن أعزمك تشرب عندى فنجان قهوة وأعرفك بنفسى".

وأوضح شنودة، أنه بالفعل قابل هذا الشاب ليجده يعمل طبيبًا للأشعة، لافتًا إلى أنهما تبادلا الحديث عن أعمال الموسيقار، وقال له: "وأنت صغير مكنتش بتسمع موسيقى برنامج "الكاميرا فى الملعب"، ليرد الشاب: فعلاً أنا عارفها كويس، ليقول له الموسيقار "أنا اللى عاملها".

كما قال له الموسيقار، مكنتش بتسمع أغنية "أنا بعشق البحر"، ليرد الشاب "ايوا بحبها جدا"، ليرد الموسيقار "أنا اللى عاملها"، ومن هنا بدأت الصداقة بينهما، ليبدأ الشاب فى البحث عن أعمال الموسيقار، والتعلم من تاريخه الفنى الكبير.