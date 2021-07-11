شكرا لقرائتكم خبر عن شارموفرز يحيى حفلاً غنائيًا فى التجمع الخامس 15 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق شارموفرز، لإحياء حفل غنائي، في التجمع الخامس، يوم الخميس المقبل الموافق 15 يوليو الجارى، ومن المقرر أن يقدموا عددًا كبيرًا من أغنياتهم المحببة للجمهور أبرزها، نميمة، خمسة سنتى، خلاص هسيطر.

وتألق فريق شارموفرز في 4 حفلات على يومين في ساقية الصاوي بمثابة حفلين كل ليلة، بحضور جماهيرى مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى، وفي كل حفل تفاعل الجمهور بشكل ملحوظ مع أغنيات الفريق القديمة والجديدة.

وقدّم الفريق مجموعة من الأغنيات، منها: "دنيا، نميمة، كوكب/ بووت، رقصت، انفصام، خمسة سنتى، مش فارقة، خلاص هسيطر"، ولأول مرة قدم الفريق أغنيته الجديدة "حزينة" التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

وكانت آخر كليبات لفرقة شارموفرز بعنوان "سينجل" وكانت مفاجأة العمل هي ظهور السيناريست تامر حبيب كمقدم للحفل ضمن أحداث الكليب، وظهر كضيف شرف فقط، نظرًا للصداقة التى تجمعه بالفرقة منذ فترة طويلة.

وقد اختار أعضاء فرقة شارموفرز فكرة الكليب مع المخرج يوسف طايع، ودارت فى إطار ظهورهم فرقة من كبار السن، يدعمون فكرة العيش "سينجل"، وقد لعب الماكياج دورا كبيرا فى تحولهم إلى كبار فى السن.

والأغنية من كلمات وألحان أحمد بهاء، وتوزيع محمد العرقان، وتم تصوير الكليب فى النادى السويسرى بمنطقة إمبابة، حيث تم بناء ديكور خاص داخل أحد مبانى النادى هناك، وتولى إخراج الكليب يوسف طايع فى تجربته الإخراجية الأولى.