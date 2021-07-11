بالأسود القصير.. روبي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت النجمة روبي، جمهورها ومتابعيها، صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت روبي، الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها مرتدية فستانا قصيرا باللون الأسود.

وخطفت روبي الأنظار ونالت الصور إعجاب جمهورها، وبينهم عدد من نجوم الفن، وفي مقدمتهم النجمة السورية كندة علوش والتي كتبت "حبيبتي"، والفنانة سلمى أبو ضيف وكتبت: "تجنني"، ومي سليم وإنجي خطاب وغيرهم.

يذكر أن أخر أعمال روبي أغنية "قلبي بلاستيك" والتي طرحتها نهاية مايو الماضي، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، من كلمات وألحان محمد يحيى، توزيع جيزو، ومكساج وماستر ماهر صلاح.