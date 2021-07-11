شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة فرسان الشرق تقدم "إيزيس" منتصف الشهر الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث التابعة لدار الأوبرا المصرية العرض المسرحى "إيزيس" يومى 14 و15 من يوليو الحالى بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، كما سيقدم بمسرح سيد درويش التابع لدار الأوبرا بالإسكندرية يومى 17، 18 من يوليو، وسيتم رفع الستار فى تمام الساعة الثامنة مساءً، والعرض من إخراج كريمة بدير، إضاءة رضا إبراهيم وتنفيذ الديكور والملابس، وقام بصوت روح إيزيس الفنانة - فاطمة محمد علي وتصميم بوستر للفنان مصطفي عوض.

عرض إيزيس بطولة كل من ياسمين سمير، نادر جمال، محمد هلال، عبد الرحمن دسوقي، حبيبة إبراهيم، دنيا محمد، باسم مجدي، فاطمة الشبراوي، حسين رشاد وجميع أعضاء فرسان الشرق العرض تصميم ملابس وديكور إهداء، أنيس إسماعيل، أشعار محمد زناتي، إعداد موسيقى محمد مصطفى.



إيزيس

ويقدم عرض إيزيس معالجة فنية جديدة للقصة الفرعونية الشهيرة إيزيس وأوزويس ويتناول لقاء "جب" إله الأرض و"نوت" إلهة السماء وميلاد إيزيس، وأوزويس، وست، ونفتيس، والصراع بين "أوزوريس" وأخيه "ست"، ويبرز اخلاص إيزيس لأوزويس ومحاولتها جمع أشلائه بعد اغتياله من خلال استعراض جوانب من فنون الحضارة الفرعونية.