"وحشتوني".. أحدث ظهور للفنانة سيمون (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة سيمون، جمهورها ومتابعيها، صورا في أحدث ظهور لها.

ونشرت سيمون، الصور التي التقطتها لنفسها على طريقة "السيلفي"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلّقت سيمون على الصور مخاطبة متابعيها بالقول: "وحشتوني".

سيمون من مواليد 14 يونيو 1966، درست في مدارس الراهبات، وهي خريجة كلية الآداب قسم لغة فرنسية، ودرست أيضا في الجامعة الأمريكية، بدأت مشوارها الغنائي عندما شاركت في مهرجان الصداقة المصرية اليونانية بأغنية باللغة اليونانية، لتأتيها الفرصة كممثلة بالمشاركة في فيلم "يوم حلو ويوم مر" عام 1988.

توالت بعدها أعمالها والتي من أبرزها: "آيس كريم في جليم، زيزينيا، لعبة الست، سكة السلامة"، وفي رصيدها 6 ألبومات، ومن أشهر أغنياتها: "مش نظرة وابتسامة، تاكسي، خاف مني"، وغابت عن الفن لسنوات حتى عادت في رمضان 2015 من خلال مسلسل "بين السرايات".

يذكر أن أخر أعمال سيمون مسلسل "قيد عائلي" عام 2019.