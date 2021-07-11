أحمد الفيشاوي يروج لفيلم "يوم وليلة" على "شاهد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

روّج الفنان أحمد الفيشاوي، لفيلمه مع خالد النبوي "يوم وليلة" والذي يُعرض عبر منصة شاهد Vip.

ونشر الفيشاوي، صورا للفيلم عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "فيلم (يوم وليلة) توب ٣ في مصر على منصة شاهد.. يارب تستمتعوا بيه زي ما إحنا استمتعنا بصنعه.. تأليف وإنتاج يحيى فكري، من إخراج أيمن مكرم.. وحصلت عنه على أفضل ممثل في مهرجان الدار البيضاء المغرب سنة 2019".

"يوم وليلة" بطولة النجوم: خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، دُرة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد أوتاكا، محمد جمعة، وسامي مغاوري وغيرهم.