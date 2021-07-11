فن ومشاهير

سامح حسين يشوق جمهوره لعمل مع سارة درزاوي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شوّق الفنان سامح حسين، جمهوره، لعمل فني جديد يجمعه بالفنانة سارة درزاوي.

ونشر حسين، صورا تجمعه بسارة أثناء التحضير لعمل جديد عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلّق سامح: "قريبًا إن شاء الله".

يذكر أن آخر أعمال سامح حسين العرض المسرحي "المتفائل" المأخوذ عن رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، ويشاركه البطولة: سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومي.

العرض موسيقى وألحان المسرحية إعداد هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، إعداد وإخراج إسلام إمام، ومن إنتاج فرقة المسرح القومي.

سامح حسين وسارة درزاوي 2سامح حسين وسارة درزاوي

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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