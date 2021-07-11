محمد الفلاح - هاني شاكر يغادر المستشفى بعد استقرار وضعه الصحي

الأحد 11 يوليه 2021

تعافى الفنان المصري ونقيب الموسيقيين في مصر، هاني شاكر، السبت، من وعكة صحية مفاجئة، وغادر المستشفى.



وكشف الفنان هاني شاكر عن تطورات حالته الصحية في تصريحات صحفية أكد خلالها أنه "يتواجد حاليا في منزله، ويشعر بتحسن كبير، وأنه غادر المستشفى بعد انتظام ضربات القلب، والتأكد من نتائج الفحوصات التي خضع لها داخل المستشفى".

ونقل هاني شاكر إلى المستشفى، يوم الخميس الماضي، بعد تعرضه لوعكة صحية.

واعتذر هاني شاكر عن عدم حضور حفله الغنائي، المقرر على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية الخميس الماضي، قائلاً من على سرير في أحد المستشفيات: "جمهوري الحبيب بعتذر جدًا عن حفلة النهارده في الأوبرا، كان نفسي أشوفكم وأسعد بيكم وأغنيلكم كل اللي عايزينه".

وأضاف: "للأسف صحيت النهارده لقيت نفسي تعبان وضربات قلبي مش متظبطة وروحت المستشفى وبعمل تحاليل والدكتور قالي لازم أفضل في المستشفى 48 ساعة في العناية المركزة وبإذن الله نحدد ميعاد تاني للحفلة، لأن أنتم بتدوني معنى للحياة".