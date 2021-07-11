شكرا لقرائتكم خبر عن النجم هانى شاكر فى أول تصريح بعد خروجه من المستشفى:أنا بخير وشكرا على حبكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمير الغناء العربى، هانى شاكر فى أول تصريح صحفى بعد خروجه من المستشفى من خلال الخليج 365، إنه بخير وصحته جيدة والحمدلله، موجها رسالة لكل جمهوره وكل من سأل عليه وعلى صحته، قائلا، "شكرا قوى على حبكم واهتمامكم بحالتى الصحية وشكرا على دعواتكم المخلصة، وإن شاء الله أشوفكم على خير فى أقرب وقت".

وحرص أمير الغناء العربى هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، على طمأنة جمهوره عقب خروجه من المستشفى والانتهاء من إجراء الفحوصات الطبية بأحد المستشفيات.

وكان النجم هانى شاكر اعتذر عن حفله بدار الأوبرا المصرية خلال فيديو قائلاً: "بعتذر جدًا عن حفل اليوم وكان نفسى أشوفكم وأغنى اللى انتوا عاوزينه، بس للأسف صحيت من النوم لقيت نفسى تعبان وعندى ضربات قلبى مش متظبطة، وجيت المستشفى عشان بعمل تحاليل وفحوصات، والدكتور قالى لازم أفضل 48 ساعة فى العناية المركزة".

وأضاف هانى شاكر: "بجد باعتذر من قلبى كان نفسى أكون معاكم النهاردة وإن شاء الله نحدد معاد قريب جدا للحفل لأن إنتم اللى بكون أسعد بكم وأشوفكم لأنكم بتدونى معنى وطعم للحياة".

فى جانب آخر كان أمير الغناء العربى هانى شاكر طرح أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "لو سمحتوا" على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتى يتعاون فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى والموزع جلال الحمداوى.

وظهر مؤخرًا النجم الكبير هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، حيث لفت الأنظار إليه فى البوستر الذى شاركه مع متابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليكتفى بتشويق متابعيه بكلمة "قريبًا"، بدون الإعلان عن أى تفاصيل جديدة.

ومن ناحية أخرى، كان قد تعاون النجم هانى شاكر مع الموزع يوسف حسين فى أغنية جديدة بعنوان "وانت غايب" وهى أغنية باللهجة الخليجى من كلمات الشاعر خالد بن معمر، ألحان محمود حسن، ميكس وماستر إسلام غلاب القبطان.