شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز ومنة شلبى يحتفلان بانتهاء تصوير "الجريمة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أحمد عز ومنة شلبى وماجد الكدوانى نجوم فيلم "الجريمة" للمخرج شريف عرفة بانتهاء التصوير، السبت، والتف فريق العمل حول "تورتة" عليها اسم الفيلم معلنين نهاية التصوير.

وتدور قصة وأحداث فيلم الجريمة فى فترة السبعينات، وخلال أحداث الفيلم يعانى أحمد عز من الهلوسة، ولذلك يدخل أحد المستشفيات، ولكنه سيهرب منها، وهو مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط فى جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل فى صراع مع هؤلاء الأشخاص.

فيلم الجريمة بطولة أحمد عز، منة شلبى، ماجد الكدوانى، سيد رجب، محمد جمعة، إخراج شريف عرفة.

وينتظر عز عرض فيلم العارف يوم 14 يوليو المقبل ويشاركه البطولة أحمد فهمى ومصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، ويعد من الأعمال الضخمة إنتاجيا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

يشار إلى أن أحمد عز شارك خلال موسم رمضان الماضي بمسلسل "هجمة مرتدة" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا ومن المقرر إنتاج جزء ثانى له ليعرض بموسم رمضان 2022 المقبل.