نجوم الفن في عزاء جيهان السادات (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير - هاني رجب:

حرص عدد من نجوم الفن، على حضور عزاء الراحلة جيهان السادات، قرينة رئيس الجمهورية الأسبق أنور السادات، والذي أقيم مساء السبت، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وكان في مقدمة الحضور، الفنان الكبير يحيى الفخراني وزوجته الكاتبة لميس جابر، الفنانة الكبيرة يسرا، الفنانة منى عبد الغني وغيرهم.

كانت السيدة جيهان السادات قد توفيت يوم الجمعة عن عمر ناهز الـ 88 عاما، ونعت رئاسة الجمهورية الراحلة في بيان رسمي باعتبارها نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها خلال ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي جنازة الراحلة في منطقة النصب التذكاري للجندي المجهول، لتصبح أول سيدة مصرية يقام لها جنازة عسكرية، كما أصدر قرارا بمنحها وسام الكمال مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.