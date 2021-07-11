"الوحش راح وفضلنا الحلو".. هل تفكر زينة في الارتباط للمرة الثانية؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة زينة رضا، عن رأيها في خوض تجربة الزواج للمرة الثانية.

وردا على سؤال "هل تفكري في الارتباط للمرة الثانية؟"؛ قالت زينة خلال حوارها مع الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي في برنامج "et بالعربي": "في أجمل مني بكتير ومتجوزوش خالص، على الأقل أنا جربت حظي مرة".

وحول ما تطلبه من عريسها حال أقدّمت على خطوة الزواج مجددا؛ قالت: "يجيبلي 10 فلبينيات.. أنا الحمد لله سعيدة وراضية جدا، والـ24 قيراط بتوعي واخدهم الحمد لله، الحمد لله كل حاجة كويسة، ما دام صحة وستر خلاص كده تمام".

اختتمت: "اللي حصلي مش مشكلة، أنا حصلي حاجة مفيهاش حظ ورغم كده ادتني أحلى حاجة في حياتي، مش شرط يبقى كل حاجة كويسة.. محدش عارف النصيب.. والحاجة الوحشة اللي حصلت طلع منها الحلو، وخلاص الوحش راح وفضلنا الحلو".

وفي 25 يناير 2014، عادت الفنانة زينة من أمريكا ومعها توأمها "عز الدين وزين الدين"، وأعلنت أن والدهما هو الفنان أحمد عز، إلا أن عز لم يعلن عن تلك الزيجة، التي تمت لمدة 6 أشهر فقط في عام 2011، الأمر الذي دفع زينة لإقامة دعوى ضده أمام محكمة الأسرة لإثبات نسب توأمها له، مستعينة بعقد زواجهما، وفي 25 يونيو 2015 قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر، بإثبات نسب توأم الفنانة زينة للفنان أحمد عز بصفته والدهما، بعدما تخطى عمر الطفلين السنة والنصف.