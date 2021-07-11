نور بدون مكياج ومنة فضالي في تركيا.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نور اللبنانية

نشرت الفنانة نور اللبنانية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أحد الفنادق الكبرى.

تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة، وضفائر، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

دنيا بطمة

نشرت المطربة المغربية دنيا بطمة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها.

دومينيك حوراني

نشرت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام حمام السباحة.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس جذابة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

منة تيسير

نشرت الفنانة منة تيسير صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس قصيرة من أمام البحر، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة، خلال رحلتها إلى تركيا.