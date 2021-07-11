زينة: أولادي منعوني ألبس حاجة مفتوحة.. دي حتة المفروض محدش يشوفها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قالت الفنانة زينة رضا، إن نجليها التوأم "زين الدين وعز الدين" يتحكما في الكثير من قراراتها، خاصةً وأنها تحترم رأيهما للغاية.

أضافت زينة، خلال حوارها مع الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي في برنامج "et بالعربي": "أولادي منعوني مثلا ألبس حاجة مفتوحة، عشان دي حتة المفروض محدش يشوفها، وأنا بعملهم أن جسمهم مينفعش حد يلمسه لأنه بقينا بنخاف على الأولاد زي ما بنخاف على البنات بالظبط".

تابعت: "أنا بحترم رأي أولادي وبسمع كلامهم، واللي بيتكلم دايما ويتناقش ويدي أوامر وكده هو زين، واللي مبيتكلمش وبتاع حركات هو عز، وما شاء الله في واحد فيهم صوته حلو أوي، معرفش إزاي، واحد بيغني والتاني بيمثل".

وفي 25 يناير 2014، عادت الفنانة زينة من أمريكا ومعها توأمها "عز الدين وزين الدين"، وأعلنت أن والدهما هو الفنان أحمد عز، وأقامت دعوى ضده أمام محكمة الأسرة لإثبات نسب توأمها له، مستعينة بعقد زواج لهما في عام 2011، وفي 25 يونيو 2015 قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر، بإثبات نسب توأم الفنانة زينة للفنان أحمد عز بصفته والدهما، بعدما تخطى عمر الطفلين السنة والنصف.