توأم زينة يقتحما حوارا لها.. وهكذا كان رد فعلها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قالت الفنانة زينة رضا، إنها سافرت لمدينة دبي لتقضي إجازة الصيف بصحبة نجليها "زين الدين وعز الدين" وذلك لأول مرة منذ بدء انتشار جائحة كورونا.

أضافت زينة، خلال حوارها مع الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي في برنامج "et بالعربي"، أنها كانت في السابق من تحدد اتجاه رحلتها، ولكن الأمر الآن أصبح في أيدي نجليها.

وأثناء حديث والدتهما؛ اقتحم "زين الدين وعز الدين" حوار زينة، ليتم اضطراريا إيقاف التصوير بعد رفض الأم لظهورهما، وخاطبتهما قائلة: "خشوا على جوه كده على طول، ماتطلعوش بره خالص".

وعقبت على ذلك، قائلة: "هما دلوقتي أطفال، خلوهم يعيشوا سنهم، لما يكبروا يبقوا يقرروا يظهروا أو لأ، وهما أوردي بدأوا ينتبهوا لتيك توك، وفي ناس كتير غيري مش بيظهروا أولادهم، وهما أبوهم وأمهم فنانين، وفي مشاكل حصلت زمان بيني وبين أبوهم وكده، وعشان كده مظنش أن ظهورهم هيبقى مفيد".

وفي 25 يناير 2014، عادت الفنانة زينة من أمريكا ومعها توأمها "عز الدين وزين الدين"، وأعلنت أن والدهما هو الفنان أحمد عز، إلا أن عز لم يعلن عن تلك الزيجة، التي تمت لمدة 6 أشهر فقط في عام 2011، الأمر الذي دفع زينة لإقامة دعوى ضده أمام محكمة الأسرة لإثبات نسب توأمها له، مستعينة بعقد زواجهما، وفي 25 يونيو 2015 قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر، بإثبات نسب توأم الفنانة زينة للفنان أحمد عز بصفته والدهما، بعدما تخطى عمر الطفلين السنة والنصف.