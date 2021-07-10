شكرا لقرائتكم خبر عن "قلة الإحساس" أحدث أغانى رامى جمال من ألحانه ويطرحها قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ويطرح النجم رامى جمال أغنية جديدة تحمل اسم "قلة الإحساس" من ألحانه وكلمات جمال الخولى وتوزيع وميكس وسام عبدالمنعم وتحمل عدد من المفاجآت كعادته مؤخرًا فى نجاح عدد من أغانيه وتصدرها التريند.



بوستر أغنية رامى جمال قلة الاحساس

وحققت آخر أغانى رامى جمال "دقيقة واحدة" 3 ملايين مشاهدة على "يوتيوب" والذى طرحها مؤخرًا وتعاون في الأغنية مع الملحن ياسر نور، ومن كلمات رفيق نجيب، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم.

كما أعرب النجم رامى جمال لـ"الخليج 365" عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "دقيقة واحدة" وتم طرحها منذ أيام، وحققت نجاحًا جيدًا، مضيفًا أن الأغنية تحمل طابع الفرح والبهجة، وقدمتها بشكل مختلف عن أعمالى السابقة، والحمد لله جاءنى ردود أفعال قوية عليها من جانب أصدقائى في الوسط الفني وخارجه.

وتقول كلمات أغنية دقيقة واحدة:

أفردلي وشك وأتعدللي.... علشان فاضللي دقيقة واحده و أقولك باى

كلمه واحده. أعمل حسابى انك معايا

ولا انت جاي الدور الجاي

ومتتنكش و تعمل نفسك بتفكر

ولا أيه لا وتقرر و لا أيه وترد عليا أيه أيه

وياريت ماتجيش في الهايفة يا عم و تتصدر و لا أيه

طب ما تقصر ولا أيه و ترد عليا أيه أيه

دقيقة تانيه اخرك معايا

بقلب في ثانيه لتكون فاكرني ان أنا غلبان

بكلمه حلوة تأخد عينيا.

هتقول بحبك بالعافيه ياله جنان بجنان

ومتتنكش و تعمل نفسك بتفكر

ولا أيه لا وتقرر و لا أيه وترد عليا أيه أيه

وياريت ماتجيش في الهايفة يا عم و تتصدر و لا أيه

طب ما تقصر ولا أيه و ترد عليا أيه أيه

ويطرح رامى جمال ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "ولسه"، بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، والذى تعاون فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان

يذكرأن آخر أعمال رامي جمال كان ألبوم "أنا لوحدي"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، ووصل إلى أكثر من 100 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، بجانب تصدره المبيعات وقت طرحه.