شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون تخطف الأنظار فى أحدث ظهور بالكاب والنظارة الشمسية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت الفنانة سيمون، الأنظار لها، في أحدث ظهور عبر منصات السوشيال ميديا، حيث شاركت متابعيها وجمهورها بمجموعة صور ظهرت من خلالها وهي ترتدي كاب ونظارة شمسية، لتعلن عن تشوقها لجمهورها قائلة: "وحشتوني".

وسرعان ما خطفت النجمة سيمون إعجاب متابعيها وجمهورها، حيث إنها نادرة الظهور عبر منصات السوشيال ميديا، وهو ما يظهر في تفاعل جمهورها على صورها التي تشاركها من حين لآخر.

فى أحد لقاءاتها التليفزيونية تحدثت الفنانة سيمون عن بدايتها فى مجال الغناء، وكيف اكتسبت شهرتها، وذلك خلال حديثها وقالت: "بدايتى كانت منذ دراستى بالجامعة، فقررت مع زميلاتى تنسيق حفل غنائى كبير يحييه المطرب مدحت صالح، وتأخر عن موعد الحفل مما تسبب فى انزعاج الحضور".

وأضافت: "كنت أحب الرحلات والتنزه والغناء وسط زملائى فقط، ولكنى فوجئت بهم يطلبون منى أن أنقذ الموقف وأصعد على خشبة المسرح وأقدم أغنيات للجمهور المتواجد، ورفضت ذلك فى البداية ولكن قبلت بعد إلحاحهم".



احدث ظهور للفنانة سيمون



الفنانة سيمون



سيمون فى احدث ظهور

وتابعت: "بعدما كنت خجولة فى البداية وجدت تفاعلا من الجمهور مما أسعدنى كثيرا، وبعدها وصل مدحت صالح للحفل، ومن هنا بدأت شهرتى بالصدفة وقدمونى للمخرج طارق الكاشف وطرحت أول ألبوماتى الغنائية بعنوان (تانى تانى)، وكنت أول من قدم الفيديو كليب فى العالم العربى من خلال أغنية (تاكسى)".

وكشفت سيمون أن نجاح أول أغنية مصورة فى العالم العربى "تاكسى" تزامن معه تقديم برنامج يحمل عنوان "تاكسى السهرة" الذى كانت تقدمه الراحلة أحلام شلبى، واستعان القائمون عليه الأغنية كتتر للبرنامج.