شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى وسعد لمجرد وريدوان يطرحون "السهرة صباحى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح كل من صابر الرباعى وسعد لمجرد وريدوان، أغنية تريو تجمعهم سويا تحت عنوان "السهرة صباحى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي تم تصويرها كفيديو كليب، والأغنية كلمات وألحان بللغة العربية سليم عبد الله، أما كلمات الأغنية باللغة الإنجليزية RedOne & pat devine.

من ناحية أخرى يضع صابر الرباعى اللمسات النهائية والأخيرة لألبومه الجديد والذى يضم مجموعة من الأغانى بين اللهجة التونسية والمصرية، ويتعاون فى الألبوم مع عدد من الشباب في صناعة الأغاني، ومنهم المطرب مدين والذي يتعاون معه لأول مرة في مشواره الغنائي، والشاعر الغنائي هاني عبد الكريم، كما يتعاون مع كل من المحلن وليد سعد، والشاعر الغنائي هشام صادق، والشاعر وليد الغزالي، والموزعين الموسيقيين كريم عبد الوهاب، وأحمد عبد السلام، وغيرهما.

وطرح الفنان المغربى سعد لمجرد، مؤخرا أغنية دينية بعنوان " نادي يا الله "، عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب، والأغنية من كلمات زكرياء الحداني، ألحان رضوان الديري، ومن توزيع رشيد محمد على.

يذكر أن آخر أعمال الفنان صابر الرباعى كليب جديد بعنوان "المعطف"، والأغنية من كلمات كريم العراقى، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع موسيقى ميشال فاضل وإشراف عام خالد أبو منذر، والكليب من إخراج وليد ناصيف، وتم تصوير كليب "المعطف" فى بيروت، حيث استمر التصوير لمدة ثلاثة أيام استخدمت فيها.