شكرا لقرائتكم خبر عن ما بين السينما والدراما والغناء.. كيف استعادت روبى نجوميتها بعد الاختفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد اختفائها لفترة طويلة استعادت النجمة روبى نجوميتها من جديد ولفتت الأنظار لها وتصدرها مواقع التواصل الاجتماعى بفيديوهات منتشرة لها من حفلات غنائية حيث تعيش روبى، حالة من النشاط الفني المكثف خلال هذه الفترة، وتحضر لعدة أعمال دفعة واحدة لتقدمها لجمهورها الدائم العشق لها في عام 2021، وتتواجد بقوة ما بين السينما والدراما والغناء بعد طرح أكثر من أغنية لها من ضمن ألبومها الجديد.

وتواصل روبي استعدادها لطرح ألبومها الجديد "حتة تانية"، وتقترب من انتهاء تسجيل أغانيه والتى تتعاون فيه مع العديد من الشعراء، والملحنين والموزعين منهم أيمن بهجت قمر، وتوما، ومحمد يحيي وعزيز الشافعي، ومدين، وايهاب عبد الواحد، وبلال سرور رامي سمير، وتميم واحمد إبراهيم، وستقوم بتصوير أولى أغاني الألبوم مع المخرج أحمد علاء.



روبى



روبى

كما يعرض لها عبر إحدى المنصات الإلكترونية خلال أيام مسلسل "شقة 6" للمخرج محمود كامل، والتى تدور أحداثه حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التى تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التى يعيشها الجيران.

ويشارك فى بطولة مسلسل "شقة 6" بجانب روبى، كل من أحمد حاتم، هانى عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.

من ناحية أخرى، انضمت روبي لفريق عمل فيلم "بره المنهج" مع الفنان ماجد الكدواني وأسماء أبو اليزيد وشريف الدسوقي واخراج عمرو سلامة.

وتعاقدت روبى خلال الأسابيع الماضية على فيلم النجم أحمد حلمى "إكس"، للمخرج محمد شاكر خضير، وتأليف هسثم دبور، ويشارك فى بطولته الفنان سيد رجب وعمرو عبد الجليل ومقرر انطلاق تصويره قريباً.

كما تشارك روبى فى فيلم "كيرة والجن"، للنجم أحمد عز والنجم كريم عبد العزيز، ويشارك فى بطولته كل من هند صبرى سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.

بينما تستعد روبى، لتحضير فيلمها الجديد "شغل خواجات" بعد انتهائها من تصوير فيلم "أكس" للنجم أحمد حلمى، والعمل من تأليف شادي سلامة وجاري الاتفاق مع باقي فريق العمل، وعقدت جلسة عمل مع المنتجين وليد منصور ومحمد رشيدي، للوقوف على الخطوط العريضة للعمل.