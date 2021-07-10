فيديو| أحمد العوضي يمارس رياضة الملاكمة.. وهكذا علقت ياسمين عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان أحمد العوضي، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو يمارس خلاله رياضة الملاكمة.

وظهر العوضي في الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من داخل أحد الصالات الرياضية، وعلّق: "تدريب".

وعلّقت زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز على الفيديو، قائلة: "ربنا يحميك".

وعُرض للفنان أحمد العوضي في السباق الرمضاني الماضي 2021 مسلسل "اللي مالوش كبير"، بطولة ياسمين عبد العزيز، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.