بعد حصولها على الإقامة الذهبية.. ياسمين عبد العزيز تخضع لجلسة تصوير في الإمارات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة ياسمين عبد العزيز لجلسة تصوير جديدة في الإمارات.

ونشرت ياسمين صورا من الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "عبد العزيز" في الصور بفستان أسود أنيق، ونالت الصور إعجاب جمهورها.

وكانت ياسمين عبد العزيز، أعلنت مساء أمس الجمعة، عن منحها الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة، ونشرت صورا لها من الإمارات عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "سعدت بالحصول على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية الشقيقة".

وعُرض للفنانة ياسمين عبد العزيز في السباق الرمضاني الماضي 2021 مسلسل "اللي مالوش كبير"، بطولة الفنان أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.