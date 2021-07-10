نادية مصطفى: هاني شاكر غادر المستشفى.. وهذه تفاصيل حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قالت الفنانة نادية مصطفى وكيل نقابة المهن الموسيقية، إن النقيب هاني شاكر، غادر المستشفى اليوم السبت.

وأضافت مصطفى، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن شاكر بحالة صحية جيدة، ما جعله يغادر المستشفى اليوم، متابعة: "حالته بقت زي الفل".

وكان هاني شاكر، أجرى مساء الأربعاء الماضي مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، آخر بروفات الاستعداد للحفل الذي كان مقررًا إقامته مساء الخميس على مسرح النافورة في دار الأوبرا، لكنه تأجل بسبب حالته الصحية ودخوله المستشفى.

وعقب ذلك؛ كتب هاني شاكر، عبر حسابه على إنستجرام: "‏جمهوري الحبيب.. حابب أطمنكم على صحتي.. الحمد لله، أحسن دلوقتي، وبشكر كل أصدقائي وجمهوري على سؤالهم عني، أنا متواجد في المستشفى تحت الرعاية الطبية حاليًا، وإدارة المستشفى مانعة الزيارة في الوقت الحالي".

جدير بالذكر أن هاني شاكر طرح مؤخرا أغنية "لو سمحتوا" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي.