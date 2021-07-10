"ابني وحبيبي وكل حاجة في الدنيا ديا".. سيد رجب يحتفل بخطوبة نجله (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفل الفنان سيد رجب، بخطوبة ابنه "زياد" على فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين.

ونشر رجب، عبر "ستوري" حسابه على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو وصورا من حفل خطوبة نجله، وعلّق: "ابني وحبيبي وكل حاجة في الدنيا ديا".

يذكر أن أخر أعمال سيد رجب في رمضان الماضي من خلال مسلسل "لعبة نيوتن"، بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، آدم الشرقاوي، ومايان السيد، أسامة الهادي وغيرهم، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن.

كما شارك في نفس الموسم بمسلسل "موسى" مع النجوم محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، تارا عماد وغيرهم، من إخراج محمد سلامة.