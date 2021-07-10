فن ومشاهير

محمد ثروت يحصد جائزة الإبداع بمهرجان "همسة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت إدارة مهرجان همسة للآداب والفنون عن تكريم المطرب محمد ثروت، بجائزة الإبداع عن مجمل أعماله ضمن تكريمات المهرجان في دورته التاسعة، حيث جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان.

وقال فتحي الحصري، رئيس المهرجان، في تصريحات صحفية، إن هذا التكريم تقديرًا لكل ما قدمه المطرب محمد ثروت خلال مشواره الفني الحافل.

يذكر أن آخر أعمال محمد ثروت أغنية "يا مستعجل فراقي" بعد فترة غياب كبيرة عن الجمهور والتي حققت نجاحًا كبيرًا.

أغنية "يا مستعجل فراقي" كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد رحيم، والفيديو كليب من إخراج نجله أحمد ثروت.

محمد يوسف

محمد يوسف

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