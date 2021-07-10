لطيفة توجه رسالة إلى الملك سلمان وولي العهد

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 10:25 مساءً - منذ ساعة واحدة

وجهت الفنانة التونسية “لطيفة” اليوم السبت، رسالة إلى العاهل السعودي الملك “سلمان بن عبد العزيز” وولي عهده الأمير “محمد بن سلمان”، وذلك بعد ساعات من إطلاقها استغاثة عاجلة.

الفنانة التونسية قالت عبر لى “تويتر”، “تعجز الكلمات عن شكر سيدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وسمو سيدى ولى عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لموقفهم المشرف غير المستغرب ومساندتهم المشكوره لبلدى الحبيب تونس في هذه الظروف الصعبة بسبب كورونا”، مطالبة الجميع بالتدخل لإنقاذ وطنها تونس بعد انهيار القطاع الصحي نتيجة انتشار فيروس “كورونا”.

وكانت الفنانة “لطيفة”، أطلقت هاشتاغ “تونس تستغيث”، وقالت: “ياااااااارب استودعتك بلادي وأهلي وناسىي ياااارب لطفك بتونس أنت القادر على كل شىء يا رب العالمين. قلبي واجعني على بلادي يارب كل البلدان تساعد تونس وأملى كبير في بلداننا العربية الوضع صعب وكارثىي والله شعبنا مايستاهل إلى إحنا فيه”.

يذكر أن المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية أكد في وقت سابق أن “المنظومة الصحية في البلاد انهارت، خاصة مع امتلاء أقسام العناية الفائقة، وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا”، كما لفتت مسؤولة بالصحة التونسية أن المنظومة الصحية في البلاد وصلت لمرحة الإنهاك بسبب انتشار فيروس “كورونا”.

وبدأت وحدات الحرس الوطني التونسية، أمس الجمعة، في إغلاق جميع المداخل المؤدية إلى مختلف الولايات في البلاد، تنفيذا للقرار القاضي بمنع التنقل بين الولايات والمدن التونسية.

يشار إلى أنه توفي حوالي 16 ألف شخص حتى اليوم في تونس نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، منهم 4 آلاف وفاة في آخر شهرين فقط.