شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العروسة بقى أبو العريس.. شاهد فرحة سيد رجب بخطوبة ابنه زياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان سيد رجب، بخطوبة ابنه زياد على شروق فتاة من خارج الوسط الفني في جو عائلى، وهو الحفل الذى اقتصر على حضور أسرتى العروسين والأصدقاء المقربة نظرًا لفيروس كورونا.

ويستأنف الفنان سيد رجب تصوير مشاهده فى فيلم "كيرة والجن"، للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز منتصف الشهر المقبل فى الديكور الخاص به، بعد فترة من توقف العمل لانشغال أبطاله فى تصوير أعمال أخرى، والفيلم من بطولة، أحمد عز، كريم عبد العزيز، هند صبرى سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

وتعاقد الفنان سيد رجب على المشاركة فى فيلم "إكس"، للنجم أحمد حلمى، والفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، ويتكتم صناعه على التفاصيل، ويقوم حلمى بجلسات عمل مع صناع الفيلم استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

وكانت أخر أعمال الفنان سيد رجب الدرامية مسلسل "لعبة نيوتن" الذى عرض في شهر رمضان الماضى وهو من بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.