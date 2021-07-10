شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل ينضم لفيلم "أكس" مع أحمد حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان عمرو عبد الجليل لفيلم "أكس" للنجم أحمد حلمى وتشارك فى بطولته الفنانة روبى، ومن المقرر انطلاق تصوير العمل بعد موسم عيد الأضحى مباشرة، حيث تسعى الجهة المنتجة للتعاقدات مع باقى النجوم وعقد جلسات عمل للوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم.

فيلم "أكس"، من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، ويتكتم صناعه على التفاصيل، ويقوم حلمي بجلسات عمل مع صناع الفيلم استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى.

وينتظر عمرو عبد الجليل عرض فيلم "النمس والإنس"، للنجم محمد هنيدى والمقرر طرحه يوم 4 أغسطس المقبل فى جميع دور العرض، ويشارك فى بطولة العمل الفنانة منة شلبى وصابرين، سليمان عيد، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، عارفة عبدالرسول، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

وكان آخر ظهور لـ أحمد حلمى، مشاركته فى مسلسل "الاختيار 2" حيث ظهر كضيف شرف فى الحلقات الأخيرة من العمل، وجسد مشهدا لم تتجاوز مدته 5 دقائق، لكنها كانت دقائق اعتبرها البعض من العظمة والبراعة والتجسيد الرهيب للمشاعر، فهو الأب الذى استشهدت ابنته، على أيدى عناصر الجماعات الإرهابية، التى روعت الشعب المصرى.