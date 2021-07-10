شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا تحيى ذكرى وفاة والدها الأولى بصورة من دولاب الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة شيرين رضا، على إحياء ذكرى رحيل والدها الأولى التي تحل اليوم، بنشر صورة تجمعهما من دولاب الطفولة، حيث ظهرت في صورة لها وهي تجلس على الأرض مع والدها الراحل الفنان الكبير محمود رضا.

وكتبت رضا على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام "بابا، لا أصدق أنه مضي عام على رحيلك، نفتقدك كل يوم وكل وقت، أحبك جدًا يا حبيبي"، وسرعان ما استقبلت الصورة عدد كبير من التعليقات التي جاء غالبيتها بالدعاء للفنان الكبير الراحل.

وظهرت رضا، منذ أيام بصحبة الفنانة نور اللبنانية، والنجم مصطفى قمر، فى الصور التى نشرها الأخير على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" في نهر النيل على متن مركب وعلق قائلا: شيرين ونور صديقاتي وأخواتي الراقيين جدا" والتي نالت اعجاب متابعيه.



شيرين رضا ووالدها الراحل